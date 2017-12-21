Политика

В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском 21:37

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Американские сенаторы подготовили санкции против строителей «Северного потока-2»

Эхо Москвы23:15

Сенаторы США подготовили санкции против строителей «Северного потока-2»

РБК21:43

Американские сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока - 2»

ТАСС19:11

Американские сенаторы предложили санкции против строителей «Северного потока-2»

Коммерсантъ19:50

Законопроект против «Северного потока - 2» подготовили в США

Газета.Ru19:42

Сенат США готовит законопроект о санкциях против «Северного потока - 2»

Московский Комсомолец19:26

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

РИА Новости20:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Исхудавшая Виктория Дайнеко обнажила грудь в свой день рождения

Обновлено вчера в 22:00
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Виталина не осилила шоу в храме Христа Спасителя

Обновлено в 08:03
Политика

Американская полиция вошла в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне

Обновлено в 20:58
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено в 22:17
Политика

Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»

Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено в 22:32
Политика

Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТО

Сербия намерена оставаться самостоятельной страной, поэтому пока президентом страны является Александар Вучич, Белград не вступит ни в какие военные блоки.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 00:00
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Политика

Порошенко рассчитывает на скорейшую инаугурацию Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:11
Политика

Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на нужды NASA

Ранее президент США поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2. Директор NASA Джим Брайденстайн в ответ на поздравления Дональда Трампа отметил, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».
Обновлено в 22:51
Происшествия

Два самолёта потерпели крушение на Аляске

В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов.
Обновлено в 20:50
Хоккей

Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 13:13
Общество

Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы

68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Серийное производство новой противолодочной ракеты началось в России

Обновлено в 10:04
Футбол

Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Обновлено в 16:35
Общество

Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки

Обновлено в 14:14
Политика

США призвали Турцию отложить покупку С-400

Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года.
Обновлено в 20:06
Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга осудил и подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, которые в Японии принято называть "северными территориями".
Обновлено в 22:27
Происшествия

В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль

Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
Обновлено в 12:57
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в РФ

Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено в 06:28
Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное