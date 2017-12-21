Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском 21:37
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
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Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
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Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
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Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
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Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности
В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.
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Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено в 22:32
Политика
Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТО
Сербия намерена оставаться самостоятельной страной, поэтому пока президентом страны является Александар Вучич, Белград не вступит ни в какие военные блоки.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
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Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
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Политика
Порошенко рассчитывает на скорейшую инаугурацию Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:11
Политика
Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на нужды NASA
Ранее президент США поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2. Директор NASA Джим Брайденстайн в ответ на поздравления Дональда Трампа отметил, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».
Обновлено в 22:51
Происшествия
Два самолёта потерпели крушение на Аляске
В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов.
Обновлено в 20:50
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Общество
Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы
68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено вчера в 23:59
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Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана
Обновлено в 16:35
Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
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Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400
Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года.
Обновлено в 20:06
Политика
Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга осудил и подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, которые в Японии принято называть "северными территориями".
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Шоу-бизнес
Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
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Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РФ
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
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Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36