В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском 21:37

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

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