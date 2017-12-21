Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»РИА Новости вчера в 20:38
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
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Американские сенаторы предложили санкции против строителей «Северного потока-2»
Коммерсантъвчера в 19:50
Сенат США готовит законопроект о санкциях против «Северного потока - 2»
Московский Комсомолецвчера в 19:26
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