В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в АфганистанеРБК вчера в 20:46

Военная кампания США в Афганистане началась в октябре 2001 года. Она является самой длинной в истории Соединенных Штатов. Эта война, как отмечает Independent Journal Review, обошлась американским налогоплательщикам в $6 трлн, в 2018 году ежегодные расходы на нее составили $45 млрд.

В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане

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