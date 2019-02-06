Армия и оружие
В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в АфганистанеРБК 20:46
Военная кампания США в Афганистане началась в октябре 2001 года. Она является самой длинной в истории Соединенных Штатов. Эта война, как отмечает Independent Journal Review, обошлась американским налогоплательщикам в $6 трлн, в 2018 году ежегодные расходы на нее составили $45 млрд.
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Происшествия
В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному сроку
Суд Южной Кореи огласил приговор пятерым задержанным российским морякам с судна «Палладий».
Обновлено в 22:52
Армия и оружие
В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным
В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.
Обновлено в 20:18
Политика
Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.
Обновлено в 17:04
Музыка
Группа The Prodigy отменила все концерты
Британская группа Prodigy отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае
Шесть человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Обновлено в 23:15
Финансы
Росстат зафиксировал рост накоплений у российских граждан
Общий объём сбережений российских граждан по итогам 2018 года достиг 33,6 трлн рублей.
Обновлено в 13:22
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено в 16:55
Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено в 12:17
Общество
Российская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях.
Обновлено в 22:02
Общество
Незаконный оборот человеческих органов оценили в $600 млн в год
Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год.
Обновлено в 21:02
Авто
Mitsubishi представила кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi на автосалоне в Женеве представила концептуальный кросовер Engelberg Tourer.
Обновлено в 23:29
Происшествия
Молодая россиянка погибла в Таиланде
Обновлено в 23:09
Политика
Болтон: США думают над ужесточением санкций против КНДР
Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.
Обновлено в 21:12
Политика
Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»
Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.
Обновлено в 21:11
Транспорт
Авиапассажиров высадят из багажных тележек
Правила также запрещают попрошайничество и нахождение в аэропорту в «зловонной одежде», передвижение по территории аэровокзала на велосипедах, самокатах и роликах, использование выключенных эскалаторов и траволаторов, съезд по «боковым частям и поручням эскалатора» и перевозку детей в багажных тележках.
Обновлено в 17:56
Происшествия
В результате массового ДТП в Свердловской области погибли два человека
На 25-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 13:47
Общество
В США умер один из создателей портативного калькулятора
На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.
Обновлено в 21:56
Авто
В Женеве презентовали российские автомобили Aurus
Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз
Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Спорт
Вяльбе: российские лыжники не используют терапевтических исключений
Входящие в сборную России лыжники не используют терапевтические исключения, которые позволяли бы им легально использовать запрещенные препараты.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Суд заблокировал четыре клипа Хаски
Обновлено в 19:31
Происшествия
Флоридец пытался пронести с собой гранатомет на авиарейс
Служба безопасности международного аэропорта Лехай-Вэлли (штат Пенсильвания) задержала жителя американского штата Флорида, который пытался пронести с собой деактивированный гранатомет и копию выстрела к нему, сообщает телеканал WFTV.
Обновлено в 18:51
Финансы
Эксперт рассказал, как можно распознать грядущий крах банка
Банковский эксперт Иван Уклеин рассказал, по каким признакам можно распознать грядущий отзыв лицензии у того или иного кредитного учреждения.
Обновлено в 21:05