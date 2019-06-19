Происшествия
В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании ИГДождь 06:42
В семи российских регионах прошли обыски по делу о финансировании «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
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с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу обнародовало видео задержания лиц, подозреваемых в содействии террористам.РИА Новости05:41
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Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после отравления интервью
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Обновлено в 06:06
Хоккей
Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина
Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Футбол
Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина
Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:37
Политика
Медведев: борьба с бедностью не нуждается в популистских рассуждениях
Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений.
Обновлено в 06:44
Политика
МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Общество
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору, который обвинялся в убийстве 27-летнего жителя Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 08:06
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
Обновлено в 07:27
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Нападающий "Сент-Луис" Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада, к сожалению во время потери равновесия, Ивану было не за что ухватиться и он уверенно и твёрдо полетел вниз.
Обновлено в 04:44
Общество
Эколог из Калининграда запросила политическое убежище в Германии
Калининградский эколог Александра Королёва запросила политическое убежище в Германии.
Обновлено в 06:55
Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отправлены в колонию поездом в течение двух недель.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Авто
Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq вывели на тесты
Стоит отметить, что прототип кроссовера Skoda вывела на тесты обновленный Kodiaq получит матричные светодиодные технологии с отдельными элементами и динамические указатели поворота, также как на обновленном флагмане марки — Superb.
Обновлено в 07:57
Экономика
В Росавиации отреагировали на претензии Счетной палаты по Домодедово
Счетная палата в среду заявила, что проект модернизации аэродромной инфраструктуры Домодедово не выполнен в срок, пропускная способность аэродрома снизилась, а некоторые новые объекты аэропорта простаивают без использования.
Обновлено в 07:43
Авто
В России выпуск легковых авто в мае снизился на 6%
По данным Росстата, за 5 месяцев текущего года с российских конвейеров сошло 645 тыс. легковых машин – это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:57
Общество
В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Здоровье
В Екатеринбурге может начаться эпидемия кори
Эпидемия кори назревает в столице Урала, об этом сегодня на комиссии по здравоохранению в городской думе Екатеринбурга сообщил глава горздрава Денис Демидов.
Обновлено в 07:42
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Гражданин России убит в Лондоне
Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28