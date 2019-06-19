В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании ИГДождь 06:42

с чего всё началось

В семи российских регионах прошли обыски по делу о финансировании «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

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