В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГRT на русском 03:36

с чего всё началось

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

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Армия и оружие В Совбезе рассказали о новой форме терроризма Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21 В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.

Происшествия Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен "В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.

Авто В Chery приготовили второй премиальный кроссовер бренда Exeed В 2019 году на китайском авторынке состоится дебют второго кроссовера Chery, который получит название Exeed LX.

Футбол Судья отменил три гола сборной Бразилии в матче против Венесуэлы В первом тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян не засчитал гол форварда бразильцев Роберто Фирмино, а во втором дважды отменил взятие ворот после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR): офсайд был зафиксирован у Габриэла Жезуса, и не засчитан гол Филиппе Коутинью.

Происшествия В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

Экономика Россия нарастила импорт молочных продуктов до максимума после эмбарго Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обнародовал отчет, из которого следует, что поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа подскочили за первые 4 месяца нынешнего года на 23% в годовом сопоставлении.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Происшествия Подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова: дети покрывают отца Подруга погибшей супруги бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Ирины Анна Никитина выдвинула невероятную версию случившегося в доме спортсмена, передает "СтарХит".

Общество Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.

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Политика Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

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Общество В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.

Авто Peugeot представил новый кроссовер Peugeot 2008 Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008, производство которого будет налажено на заводе компании в испанском городе Виго.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Армия и оружие Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Авто КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин.

Общество Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.