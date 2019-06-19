Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГRT на русском 03:36
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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с чего всё началось
Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в связи с тяжестью совершённых преступлений следствие планирует ходатайствовать об аресте задержанных.Life.ru04:54
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Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Обновлено в 02:41
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada Xray Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой форме терроризма
Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен
"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Авто
В Chery приготовили второй премиальный кроссовер бренда Exeed
В 2019 году на китайском авторынке состоится дебют второго кроссовера Chery, который получит название Exeed LX.
Обновлено в 05:19
Футбол
Судья отменил три гола сборной Бразилии в матче против Венесуэлы
В первом тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян не засчитал гол форварда бразильцев Роберто Фирмино, а во втором дважды отменил взятие ворот после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR): офсайд был зафиксирован у Габриэла Жезуса, и не засчитан гол Филиппе Коутинью.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Экономика
Россия нарастила импорт молочных продуктов до максимума после эмбарго
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обнародовал отчет, из которого следует, что поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа подскочили за первые 4 месяца нынешнего года на 23% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова: дети покрывают отца
Подруга погибшей супруги бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Ирины Анна Никитина выдвинула невероятную версию случившегося в доме спортсмена, передает "СтарХит".
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%
Обновлено в 03:59
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Адвокат сообщил, когда Кокорина и Мамаева переведут в колонию
Адвокат полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста и его друга Александра Кокорина в колонию.
Обновлено 17 июня в 15:36
Общество
В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти
Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Авто
Peugeot представил новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008, производство которого будет налажено на заводе компании в испанском городе Виго.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась
Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Авто
КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме
Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин.
Обновлено в 04:33
Общество
Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву
Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:58
Культура
Победителей конкурса «Пишем о театре!» в Твери отправят в «Артек»
Победителей каждого этапа конкурса наградят путевками в международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную Году театра.
Обновлено в 04:53