Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГRT на русском 03:36

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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с чего всё началось
Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
, в связи с тяжестью совершённых преступлений следствие планирует ходатайствовать об аресте задержанных.
Life.ru04:54

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В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

РБК04:23

Выявлена сеть финансистов ИГ, собиравших деньги в шести федеральных округах России

ТАСС03:10

В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании терроризма

РИА Новости03:42

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

RT на русском03:36

Полиция задержала двух жителей Дагестана по подозрению в финансировании террористов

Эхо Москвы03:31

Обыски по делу о финансировании ИГ прошли в Москве, Дагестане и ещё пяти регионах

Говорит Москва03:18

Силовики провели обыски в семи регионах

Коммерсантъ05:10
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Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Обновлено в 02:41
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada Xray Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada Xray Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Рыбаки из КНДР попытались задержать российскую яхту в Японском море

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой форме терроризма

Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21

В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен

"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Авто

В Chery приготовили второй премиальный кроссовер бренда Exeed

В 2019 году на китайском авторынке состоится дебют второго кроссовера Chery, который получит название Exeed LX.
Обновлено в 05:19
Футбол

Судья отменил три гола сборной Бразилии в матче против Венесуэлы

В первом тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян не засчитал гол форварда бразильцев Роберто Фирмино, а во втором дважды отменил взятие ворот после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR): офсайд был зафиксирован у Габриэла Жезуса, и не засчитан гол Филиппе Коутинью.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Экономика

Россия нарастила импорт молочных продуктов до максимума после эмбарго

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обнародовал отчет, из которого следует, что поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа подскочили за первые 4 месяца нынешнего года на 23% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова: дети покрывают отца

Подруга погибшей супруги бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Ирины Анна Никитина выдвинула невероятную версию случившегося в доме спортсмена, передает "СтарХит".
Обновлено вчера в 12:36
Авто

Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%

Обновлено в 03:59
Религия

Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу

Обновлено вчера в 08:32
Политика

Власти Харькова вернули имя маршала Жукова городскому проспекту

Обновлено в 05:13
Общество

Архсовет Москвы одобрил концепцию жилого квартала на Москве-реке

Обновлено в 05:00
Общество

Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому

Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.
Обновлено в 03:03
Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Общество

Гроза с градом накроет Волгоградскую область в ближайшие часы

Обновлено в 04:14
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Адвокат сообщил, когда Кокорина и Мамаева переведут в колонию

Адвокат полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста и его друга Александра Кокорина в колонию.
Обновлено 17 июня в 15:36
Общество

В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти

Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Авто

Peugeot представил новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008, производство которого будет налажено на заводе компании в испанском городе Виго.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Кино

Звезда «Игры престолов» раскрыла подробности беременности своей героини

Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась

Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Авто

КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме

Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин.
Обновлено в 04:33
Общество

Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву

Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:58
Культура

Победителей конкурса «Пишем о театре!» в Твери отправят в «Артек»

Победителей каждого этапа конкурса наградят путевками в международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную Году театра.
Обновлено в 04:53
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