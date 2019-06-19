В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГRT на русском 03:36

с чего всё началось

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Общество X5 Retail Group создаст фармацевтический маркетплейс X5 Retail Group создаст на базе онлайн-супермаркета Perekrestok.ru фармацевтический маркетплейс.

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Происшествия За что в Лондоне жестоко убили 34-летнего россиянина В Лондоне в результате нападения неизвестных скончался 34-летний россиянин Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной.

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Армия и оружие В США предложили кредитовать страны НАТО для снижения «зависимости» от России «Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в проекте.

Политика Пушков ответил Меркель по условиям возвращения России в ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ряде условий, которые должна соблюсти Россия для возвращения в ПАСЕ.

Политика К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".

Армия и оружие Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому 13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Авто BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.

Футбол Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.

Политика Против Порошенко возбуждено новое уголовное дело Бывший замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого называют юридическим киллером Петра Порошенко, сообщил о подаче в Госбюро расследований (ГБР) Украины нового заявления в отношении пятого президента «незалежной» и спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Происшествия Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

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Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Наука Найден способ избежать появления рака кишечника у мужчин Ученые посчитали, что у мужчин, которые употребляли йогурт минимум два раза в неделю, риск развития доброкачественных опухолей был ниже на 19%, а появление аденом в толстом кишечнике, которые могут переродиться в рак, уменьшилось на 26%.

Происшествия Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.

Армия и оружие В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.

Происшествия Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови» Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.