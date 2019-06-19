Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГRT на русском 03:36
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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с чего всё началось
На сайте СУ СК РФ говорится, что вступившие в ряды террористов в Сирии граждане России с 2014 по сентябрь 2017 года организовали сбор средств на территории РФ.Москва 2403:15
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Общество
X5 Retail Group создаст фармацевтический маркетплейс
X5 Retail Group создаст на базе онлайн-супермаркета Perekrestok.ru фармацевтический маркетплейс.
Обновлено в 03:54
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Происшествия
За что в Лондоне жестоко убили 34-летнего россиянина
В Лондоне в результате нападения неизвестных скончался 34-летний россиянин Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной.
Обновлено в 02:44
Футбол
Мишель Платини рассказал о подробностях своего допроса
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини рассказал, что во время допроса следователи спрашивали его о Евро-2016 и ЧМ по футболу в России.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
В США предложили кредитовать страны НАТО для снижения «зависимости» от России
«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в проекте.
Обновлено в 02:51
Политика
Пушков ответил Меркель по условиям возвращения России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ряде условий, которые должна соблюсти Россия для возвращения в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Авто
BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру
BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Против Порошенко возбуждено новое уголовное дело
Бывший замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого называют юридическим киллером Петра Порошенко, сообщил о подаче в Госбюро расследований (ГБР) Украины нового заявления в отношении пятого президента «незалежной» и спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Наука
Найден способ избежать появления рака кишечника у мужчин
Ученые посчитали, что у мужчин, которые употребляли йогурт минимум два раза в неделю, риск развития доброкачественных опухолей был ниже на 19%, а появление аденом в толстом кишечнике, которые могут переродиться в рак, уменьшилось на 26%.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару
Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Общество
В Екатеринбурге табличку «Город бесов» заменили на «Город храбрых»
Сегодня на выезд в Екатеринбург появилась новая табличка. Вместо "Города бесов" столица Урала стала "Городом храбрых".
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым
Обновлено вчера в 06:04
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом
С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.
Обновлено в 03:35
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25