В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГRT на русском 03:36

с чего всё началось

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Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

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