Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГRT на русском 03:36

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Светлана Петренко
Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики, подконтрольную членам ИГ.
— Светлана ПетренкоТАСС 03:10
с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу обнародовало
 видео задержания лиц, подозреваемых в содействии террористам.
РИА Новости05:41

Подробнее о событии

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Газета.Ru06:27

Опубликовано видео задержания подозреваемых по делу о финансировании ИГ*

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СК провел масштабные обыски по делу о финансировании терроризма

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Силовики провели обыски в семи регионах

Коммерсантъ05:10

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

RT на русском03:36

Выявлена сеть финансистов ИГ, собиравших деньги в шести федеральных округах России

ТАСС03:10

Появилось видео задержания подозреваемых в финансировании ИГ

РБК05:34
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Армия и оружие

Создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году

Обновлено в 09:33
Происшествия

В Бельгии разбился туристический самолет

Туристический самолет упал на территории Бельгии. ЧП произошло в провинции Фламандский Брабант возле трассы Е40, передает телеканал RTBF.
Обновлено в 09:46
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Общество

Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили

Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками

Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
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Политика

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В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 06:54
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое после отравления интервью

Обновлено в 00:06
Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика

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Обновлено в 08:57
Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Игры

Counter-Strike исполнилось 20 лет

Обновлено в 08:45
Музыка

Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню

Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
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Политика

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Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Политика

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
Происшествия

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Происшествия

СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
Обновлено в 06:11
Происшествия

Королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку

Британская пенсионерка Ирэн Мэйор была сбита полицейским на мотоцикле из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, когда те направлялись в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.
Обновлено в 06:31
Политика

У следствия по МН17 не оказалось спутниковых данных США

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing, при этом Россия заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу и обнародовала данные, которые указывают на виновность Киева в крушении самолета.
Обновлено в 09:47
Происшествия

На Урале загорелся склад в воинской части

Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

Нападающий "Сент-Луис" Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада, к сожалению во время потери равновесия, Ивану было не за что ухватиться и он уверенно и твёрдо полетел вниз.
Обновлено в 04:44
Авто

Официально представлен обновленный внедорожник Lexus GX

Модель Lexus GX впервые с 2013 года получила обновлённую версию.
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Происшествия

Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет

Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
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