В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГРБК 04:23

с чего всё началось

Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики, подконтрольную членам ИГ.

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых. Следственные действия уже прошли в семи субъектах федерации.

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

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