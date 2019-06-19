Происшествия

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГРБК 04:23

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых. Следственные действия уже прошли в семи субъектах федерации.
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Светлана Петренко
Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики, подконтрольную членам ИГ.
— Светлана ПетренкоТАСС 03:10
с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу обнародовало
 видео задержания лиц, подозреваемых в содействии террористам.
РИА Новости05:41

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В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Газета.Ru06:27

Обыски по делу о финансировании ИГ прошли в Москве, Дагестане и ещё пяти регионах

Говорит Москва03:18

Появилось видео задержания подозреваемых в финансировании ИГ

РБК05:34

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

RT на русском03:36

Полиция задержала двух жителей Дагестана по подозрению в финансировании террористов

Эхо Москвы03:31

Опубликовано видео задержания подозреваемых по делу о финансировании ИГ*

РИА Новости05:41

Выявлена сеть финансистов ИГ, собиравших деньги в шести федеральных округах России

ТАСС03:10
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