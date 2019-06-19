Происшествия
В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГРБК 04:23
Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых. Следственные действия уже прошли в семи субъектах федерации.
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Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики, подконтрольную членам ИГ.
с чего всё началось
В среду Следственный комитет объявил, что задержал двух человек, которые собирали в России деньги для финансирования запрещенной в России организации "Исламское государство".Российская газета04:14
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Происшествия
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Украинские полицейские рассматривают три основные версии гибели народного депутата из фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" пропагандиста Тымчука.
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Обновлено в 11:32
Экономика
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Обновлено в 03:21
Политика
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Обновлено в 09:48
Политика
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В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
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Технологии
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Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
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Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:24
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Обновлено вчера в 21:44
Политика
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
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Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
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