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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Происшествия
Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 11
Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января
1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
Обновлено вчера в 19:43
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Обновлено вчера в 15:11
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы
Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность
Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Наука
Ученые смогли добраться до загадочного озера в Антарктике
Группа ученых из международного проекта SALSA сумела достичь загадочного озера Мерсер, которое расположено подо льдами Антарктики на глубине более одного километра, об этом сообщает портал Gizmodo.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Обновлено вчера в 13:52
Транспорт
В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
Со среды жителям и гостям столицы придется больше платить в метро и наземном городском общественном транспорте – в Москве начали действовать новые цены на проезд.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Си Цзиньпин высказался за мирное воссоединение с Тайванем
К воссоединению и развитию мирных отношений между материковым Китаем и Тайванем в среду 2 января призвал председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка
В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
В Нижнем Тагиле два человека погибли при пожаре в общежитии
Обновлено вчера в 23:12
Политика
NASA продолжает планировать визит Рогозина в США
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
СМИ: маршрутка в Магнитогорске взорвалась при задержании террористов
По словам собеседника издания, взрыв маршрутки в центре города 1 января произошел при задержании предполагаемых террористов, причастных к взрыву жилого дома 31 декабря.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
МЧС: число погибших в Магнитогорске возросло до 11 человек
По данным МЧС, число погибших достигло одиннадцати. С момента начала поисково-спасательной операции в Магнитогорске обнаружили 17 человек.
Обновлено в 00:17
Кино
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено вчера в 07:27