Шоу-бизнес
В семье Сергея Безрукова родился сын
В семье Сергея Безрукова родился сынИзвестия03:27
Народный артист России, актер Сергей Безруков сообщил о рождении сына. Новостью о пополнении в семье он поделился в соцсети Instagram. Артист опубликовал свою фотографию из роддома.
Известия03:27
Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо!
— Сергей Безруков, российский актёрЭкономика сегодня 04:21
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