Шоу-бизнес

В семье Сергея Безрукова родился сын
Известия
03:27

Народный артист России, актер Сергей Безруков сообщил о рождении сына. Новостью о пополнении в семье он поделился в соцсети Instagram. Артист опубликовал свою фотографию из роддома.
Известия03:27
Сергей Безруков
Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо!
— Сергей Безруков, российский актёрЭкономика сегодня 04:21

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Сергей Безруков
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Российский актёр драматического театра и кино, театральный режиссёр, продюсер, сценарист. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, солист и основатель рок-группы «Крестный папа».
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