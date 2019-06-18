Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсераИзвестия 08:40
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены. Зоя Воробьева озвучила свою версию случившегося с Алибасовым в эфире программы «Пусть говорят».
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с чего всё началось
"Ясно прямо скажу, в присутствии всех, и не побоюсь этого слова — Бари Каримовича отравили Шукшины", — заявила Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.РИА Новости07:29
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