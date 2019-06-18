В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсераИзвестия 08:40

с чего всё началось

PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены. Зоя Воробьева озвучила свою версию случившегося с Алибасовым в эфире программы «Пусть говорят».

В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Массажистка Маша призналась, кому достанется наследство актёра.

Политика Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2» На Украине опасаются, что после завершения строительства «Северного потока – 2» у России не останется причин поставлять топливо через Украину.

Технологии «МегаФон» запустил цифровую платформу по поиску пропавших людей Российский оператор "МегаФон" запустил платформу, использующую анализ "больших данных" для поиска пропавших людей – как взрослых, так и детей.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия В Челябинске девушка на «Мерседесе» насмерть сбила пешехода Сегодня, 17 июня, около 14.57 часов напротив дома № 105 по улице Университетская Набережная в Челябинске водитель автомобиля «Мерседес» — 22-летняя девушка — сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Происшествия В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.

Общество Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Политика «Роскосмос» запланировал участие в астронавтическом конгрессе в США В настоящее время ведется проработка формата участия «Роскосмоса» в осенней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, уточнил он.

Происшествия ДТП с участием фур парализовало движение на трассе М4 В Подмосковье произошло ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария произошла с участием нескольких фур в районе пересечения магистрали с А-107.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Футбол «Реал» представил 18-летнего Родриго, купленного за 45 млн евро «Реал» представил ещё одного новичка. Им стал нападающий Родриго Гоэс из «Сантоса», купленный за 45 млн евро.

Футбол «Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро» Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило.

Хоккей Защитник СКА Патрик Херсли перейдет в другой клуб КХЛ Шведский защитник не станет подписывать новый договор с петербургским СКА Во вторник, 18 июня, стало известно, что защитник Патрик Херсли покидает петербургский СКА.

Авто Новый Renault Captur сфотографировали без камуфляжа Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.

Шоу-бизнес Анна Грачевская снялась обнаженной Единственное, что прикрывало обнаженную грудь звезды — смайлик в форме сердца.

ЖКХ Герои РФ теперь освобождены от взносов на капремонт и платы за ЖКХ Как сообщалось ранее, от уплаты взносов за капремонт освобождены неработающие собственники жилья, которым больше 70 лет, семьи, где живут неработающие россияне пенсионного возраста, также неработающие инвалиды I и II группы.

Энергетика Дания поплатится за задержку «Северного потока-2» Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.