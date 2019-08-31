Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную команду. Также представители сборной подтвердили, что Алексей Миранчук, получивший травму в матче в «Ростовом», не сможет помочь команде в отборочных играх Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

Общество Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Происшествия В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Коломойский «поболтал про жизнь» с Порошенко после победы Зеленского Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что после выборов президента и победы Владимира Зеленского один раз встречался с экс-главой государства Петром Порошенко.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.

Армия и оружие «Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в мире Самым популярным кроссовером в мире по итогам продаж в первом полугодии 2019 года стала Toyota RAV4 - за шесть месяцев было продано 441,6 тысяч новых автомобилей этой модели, сообщает "Автостат" со ссылкой на данные портала focus2move.

Происшествия В Брянске умер избитый полицейским подросток В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.

Происшествия Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере 13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".

Общество Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.

Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Происшествия Появилось видео падения вертолета в Подмосковье Очевидцы засняли на видео момент падения вертолета в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудный.

Политика Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.

Кино Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции Показ фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли на Венецианском кинофестивале завершился восьмиминутными овациями.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).