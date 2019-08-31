Футбол

Матч ТВМатч ТВВ сборную России вместо Миранчука вызвали полузащитника «Краснодара»

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную команду. Также представители сборной подтвердили, что Алексей Миранчук, получивший травму в матче в «Ростовом», не сможет помочь команде в отборочных играх Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.
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Как сообщает пресс-служба
 сборной вызов 29-летнего Камболова связан с травмой полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, получившего повреждение в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».
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