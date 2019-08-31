с чего всё началось

Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную команду. Также представители сборной подтвердили, что Алексей Миранчук, получивший травму в матче в «Ростовом», не сможет помочь команде в отборочных играх Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

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