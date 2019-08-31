Футбол
Матч ТВВ сборную России вместо Миранчука вызвали полузащитника «Краснодара»
|26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
|30′
|39′
Роман Еременко
|42′
Элдор Шомуродов
|58′
Элдор Шомуродов
|60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
|60′
Мацей Рыбус
|64′
|67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
|81′
|87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
|88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
|90′+3′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
22
Джорджевич
7
Крыховяк
23
Мариу
6
Баринов
11
Миранчук
9
Смолов
1
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
28
Чернов
7
Еременко
17
Норманн
19
Байрамян
25
Логашов
23
Зуев
14
Шомуродов
2 ×
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную команду. Также представители сборной подтвердили, что Алексей Миранчук, получивший травму в матче в «Ростовом», не сможет помочь команде в отборочных играх Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба сборной вызов 29-летнего Камболова связан с травмой полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, получившего повреждение в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».RT на русскомвчера в 15:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Камболов получил вызов в сборную России вместо травмировавшегося Ал. Миранчука
Чемпионатвчера в 14:13
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Здоровье
Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов
Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.
Московский Комсомолец вчера в 05:12
Хоккей
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА сыграет с «Авангардом»
В прошлом сезоне ЦСКА выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Континента (регулярный чемпионат), поэтому сегодня его соперник – «Авангард», финалист Кубка Гагарина-2019.
Sports.ru 01:18
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Общество
В России изменились правила призыва на военную службу
В России начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
В нацпарке «Зюраткуль» потерялись шесть подростков
Челябинск Сегодня 01:49
Футбол
Селюк объяснил, почему не состоялся трансфер Аршавина в «Барселону»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк назвал причину, по которой не состоялся трансфер Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону».
Матч ТВ вчера в 15:48
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Теннис
Арина Соболенко: «Не хочу прощаться с Турсуновым. Для меня он даже больше, чем лучший друг»
Sports.ru 02:23
Наука
Бразилия отказалась от проекта разведения трансгенных коров
В Бразилии отменили проект по разведению молочного стада из обезроженных (без участия телочки) трансгенных быков голштинской породы Бури, сообщает агентство Wired.
Национальное Аграрное Агентство 30 августа в 17:00
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Общество
Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет
Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Интерфакс 01:28
Общество
Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку
В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.
РИА Новости вчера в 12:15
Армия и оружие
Эрдоган предупредил США об отсутствии терпения по Сирии
Эрдоган подчеркнул, что у Турции практически не осталось времени и терпения в вопросе операции.
IslamNews вчера в 21:14
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Футбол
Молодежный состав «Урала» обыграл сверстников из «Краснодара»
«Урал» нанес поражение «Краснодару» в матче 8-го тура первенства России среди молодежных команд.
Матч ТВ 02:56
Общество
Режим ЧС введен в Южной Каролине из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил в регионе чрезвычайное положение в связи с мощным ураганом «Дориан».
REGNUM 02:49
Наука
В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека
Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.
Дилетант вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Пугачева в стильном платье спела дуэтом с Вайкуле на празднике друга
Примадонна решила спеть для именинника и его друзей.
Телепрограмма вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом
Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.
StarHit.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости вчера в 09:05