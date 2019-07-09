Футбол

В сборной России назвали сроки восстановления ЧерышеваМатч ТВ 11:09

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев в ближайшие пару недель вернется в строй. Об этом рассказал главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Эдуард Безуглов: Через 1-2 недели Черышев приступит к тренировкам в общей группе

Советский спорт11:47

Врач сборной России обозначил сроки восстановления Черышева

ProstoProSport11:50

В сборной России назвали сроки восстановления Черышева

Sportbox.RU11:09

Врач сборной России рассказал, когда Черышев вернется к тренировкам

РИА Новости11:15

В сборной России назвали сроки восстановления Черышева

Матч ТВ11:09

Черышев близок к полному восстановлению от травмы

Чемпионат11:35

Черышев близок к возвращению в строй

Спорт-Экспресс11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Кино

В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым

Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Политика

Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане

Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Кино

Вышел трейлер киноадаптации «Даши-путешественницы»

В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница".
Обновлено в 08:45
Хоккей

«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Глинкиным

Обновлено в 11:45
Политика

Порошенко на своем митинге устроил интерактив

На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Общество

Штраф за кормление голубей ввели в Магадане

Обновлено в 02:23
Технологии

Хакеры заразили сайт Московской кольцевой железной дороги

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили кибератаку на сайт Московской кольцевой железной дороги банковским вирусом-трояном с целью хищения денежных средств, передает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Политика

МИД Грузии оценил решение Путина по санкциям

Президент России Владимир Путин принял единственное правильное решение, отказавшись вводить санкции против Грузии, так как заявление грузинского журналиста Георгия Габунии не должно в итоге навредить экономическому развитию страны.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Музыкальный театр загорелся в Ростове

В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Наука

Создано умное стекло, которое распознает образы без камер и алгоритмов

Сотрудники Висконсинского университета в Мэдисоне представили прототип умного стекла, которое запоминает и распознает изображения мгновенно и при этом без камер, процессора и подключения к интернету.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24

В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.
Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

Обновлено в 11:31
Политика

Кремль счел мат в адрес Путина в эфире большим позором для грузин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оскорбление Владимира Путина нецензурными словами в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» является «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 05:37
Общество

МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Футбол

«Бенфика» интересуется полузащитником «Рязани» Сентюриным

Как стало известно «Чемпионату», полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным интересуется лиссабонская «Бенфика».
Обновлено в 10:44
Политика

Студентке стало плохо на встрече с Путиным

Обновлено в 10:45
Технологии

Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом

Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки по футболу

По завершении всех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу стали известны все пары четвертьфинала турнира, 9 июля сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 03:01
Авто

«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus

В комплектации Luxe (от 722 900 рублей) пассажирский универсал LADA Largus получил черное покрытие центральной стойки кузова и обновленный пакет Prestige, который теперь включает глубокую тонировку задней полусферы остекления (как на XRay).
Обновлено в 04:51
Космос

Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби

Обновлено вчера в 13:14
Общество

Ливень с градом обрушился на Воронеж

Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Обновлено в 07:25
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

Обновлено в 11:16
Политика

Путин заявил об отсутствии аналогов у ракетного комплекса «Авангард»

В конце 2018 года Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 11:39
Гаджеты

Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro без тачбара

Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено в 11:58
Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное