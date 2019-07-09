Футбол
В сборной России назвали сроки восстановления ЧерышеваМатч ТВ 11:09
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев в ближайшие пару недель вернется в строй. Об этом рассказал главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.
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Эдуард Безуглов: Через 1-2 недели Черышев приступит к тренировкам в общей группе
Советский спорт11:47
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Политика
Кремль счел мат в адрес Путина в эфире большим позором для грузин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оскорбление Владимира Путина нецензурными словами в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» является «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 05:37
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве
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Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
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Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
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Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки по футболу
По завершении всех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу стали известны все пары четвертьфинала турнира, 9 июля сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 03:01
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
В комплектации Luxe (от 722 900 рублей) пассажирский универсал LADA Largus получил черное покрытие центральной стойки кузова и обновленный пакет Prestige, который теперь включает глубокую тонировку задней полусферы остекления (как на XRay).
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Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби
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Ливень с градом обрушился на Воронеж
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Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
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Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
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В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
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