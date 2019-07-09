Футбол
В сборной России назвали сроки восстановления ЧерышеваМатч ТВ 11:09
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев в ближайшие пару недель вернется в строй. Об этом рассказал главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.
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Эдуард Безуглов: Через 1-2 недели Черышев приступит к тренировкам в общей группе
Советский спорт11:47
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