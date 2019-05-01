Футбол
«Монако» поздравил Головина с днем рожденияМатч ТВ 04:27
«Монако» поздравил с 23-летием полузащитника Александра Головина. Монегасский клуб опубликовал на своей страничке в Twitter видеоролик с голами российского хавбека за «Монако». Головин перешел в «Монако» из ЦСКА прошлым летом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Пентагон: Россия использует С-400 в Турции для сбора данных об F-35
Помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что Россия поставляет зенитные ракетные комплексы С-400 в Турцию в том числе для сбора данных об американских самолетах F-35.
Обновлено в 15:08
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Политика
Пенс намерен обсудить с Трюдо ситуацию вокруг Huawei
Вице-президент США Майк Пенс намерен обсудить с канадским премьер-министром Джастином Трюдо ситуацию с китайским производителем коммуникационного оборудования Huawei, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского президента.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию
Набирает популярность новая оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями и мотоциклистами.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Футбол
Сборная Южной Кореи U18 была лишена трофея за непристойное празднование
Сборная Южной Кореи U18 стала победительницей турнира Panda Cup, который проходил в Чэнду (Китай).
Обновлено в 16:17
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для пьяных нарушителей ПДД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 08:01
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Космос
Университет Вааса в Финляндии планирует запустить спутник в космос
Университет Вааса, Yrkeshögskolan Novia, Университет Умео, Технический университет Лулео и шесть других вузов и институтов из Финляндии и Швеции объединили общие силы для создания совместного центра космических исследований под названием Kvarken Space Center.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Наука
Ученые рассказали о способе раннего выявления рака
Обновлено 28 мая в 09:48
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают игру от создателей BioShock
Бесплатная игра в Epic Games Store меняется каждую неделю. Следующим продуктом в списке станет стратегия Kingdom: New Lands.
Обновлено в 11:43
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Общество
Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня
Инвестор экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, компания «Технопарк», планирует завершить первый этап реализации проекта к 15 июня, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Спорт
Бер назвал извинения Друзя неискренними
В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Обновлено в 11:29