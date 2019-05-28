Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницуРоссийская газета 05:39
В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, семиклассник принес в школу топор и ударил им по голове ученицу шестого класса.
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с чего всё началось
Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.ТАСС04:12
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
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Общество
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»
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Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
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Обновлено в 03:00
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Володин предложил привлечь бизнес к слушаниям по цифровой экономике
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты предложил провести слушания по цифровой экономике с участием представителей бизнеса 8 июля.
Обновлено в 06:30
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Общество
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«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
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Шоу-бизнес
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Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
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Политика
Напавший на журналиста российский чиновник обратился в полицию
Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев подал заявление в полицию на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
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Футбол
«Локомотив» подпишет с Крыховяком трехлетний контракт
«Локомотив» подпишет с полузащитником Гжегожем Крыховяком полноценный контракт сроком на три года.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Шойгу: военное сотрудничество РФ и Таджикистана развивается успешно
Сотрудничество между Россией и Таджикистаном развивается стабильно.
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Финансы
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
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Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
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Экономика
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Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Обновлено в 05:26
Здоровье
На территории кардиоклиники в Новосибирске создадут центр ядерной медицины
Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях будет построен в Новосибирске на территории научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина).
Обновлено в 03:35
Происшествия
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
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Общество
После жары на Москву может налететь торнадо
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