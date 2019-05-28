В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницуРоссийская газета 05:39

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

с чего всё началось

В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, семиклассник принес в школу топор и ударил им по голове ученицу шестого класса.

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