Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницуРоссийская газета 05:39
В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, семиклассник принес в школу топор и ударил им по голове ученицу шестого класса.
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с чего всё началось
Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.ТАСС04:12
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Нападение на школу в Вольске. Санавиация доставит пострадавшую девочку в Саратов
Четвертая Власть07:58
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