Происшествия

В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школуANNA-News 08:16

Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью. Сперва подросток бросил бутылку с зажигательной смесью под дверь своего класса, где проходил экзамен, после чего побежал вниз по лестнице.
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с чего всё началось

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.
ТАСС04:12

Подробнее о событии

В Вольске задержали школьника, ударившего одноклассницу топором по голове

Интерфакс05:34

Нападение в школе. Самолет с пострадавшей девочкой приземлился в Саратове

Взгляд-инфо10:30

Эксперт: мотивом нападения на школьницу в Вольске могло стать желание обрести известность

ТАСС11:25

Нападение подростка на девочку в школе Вольского района. Чиновник рассказал подробности инцидента и дал характеристику семье мальчика

Версия-Саратов06:11

Раненную ледорубом девочку доставят в Саратов на самолете

РИА Новости08:48

Нападение на школу в Вольске. Санавиация доставит пострадавшую девочку в Саратов

Четвертая Власть07:58

Ученица школы в Вольске рассказала подробности нападения

Говорит Москва06:48
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Кино

Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»

Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Авто

Tesla анонсировала премьеру неизвестной новинки

Американская компания, являющаяся пионером в массовом производстве электрокаров - Tesla, опубликовала недавно в сети интернет очередной тизер.
Обновлено в 07:21
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Происшествия

В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В США по меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо

По меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо, пронесшегося по американским штатам Огайо и Индиана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 17:38
Наука

Под ледником Росса залегает граница тектонических плит

Американские и новозеландские полярники обнаружили границу тектонических плит под ледяным шельфом Росса, которая разделяет Восточную и Западную Антарктиду и вносит вклад в особенности течений региона.
Обновлено в 09:36
Политика

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Футбол

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и Шамовым

Обновлено в 10:17
Игры

Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22

Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Экономика

Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям

В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
Обновлено 26 мая в 09:52
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Наука

Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки

Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено вчера в 09:54
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Гаджеты

Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Обновлено в 08:53
Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

Обновлено в 15:43
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Кино

В Москве открывается ретроспектива фильмов-лауреатов «Кинотавра»

Обновлено в 13:30
Политика

Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»

Глава Евросовета Дональд Туск назвал ситуацию с Brexit вакциной от антиевропейской пропаганды, заявив, что избиратели в ЕС сделали для себя выводы о том, что на практике означает выход страны из союза.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
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