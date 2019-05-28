В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школуANNA-News 08:16

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

с чего всё началось

Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью. Сперва подросток бросил бутылку с зажигательной смесью под дверь своего класса, где проходил экзамен, после чего побежал вниз по лестнице.

В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу

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