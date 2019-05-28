Происшествия
В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школуANNA-News 08:16
Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью. Сперва подросток бросил бутылку с зажигательной смесью под дверь своего класса, где проходил экзамен, после чего побежал вниз по лестнице.
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с чего всё началось
Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.ТАСС04:12
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Нападение на школу в Вольске. Санавиация доставит пострадавшую девочку в Саратов
Четвертая Власть07:58
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Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
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Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
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Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Энергетика
Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ
Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
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Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Авто
Tesla анонсировала премьеру неизвестной новинки
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Москвичей предупредили о торнадо после жары
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Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
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Обновлено в 17:38
Наука
Под ледником Росса залегает граница тектонических плит
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Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Игры
Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22
Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
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В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
Обновлено 26 мая в 09:52
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
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Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено вчера в 09:54
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз
Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
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Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Кино
В Москве открывается ретроспектива фильмов-лауреатов «Кинотавра»
Обновлено в 13:30
Политика
Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»
Глава Евросовета Дональд Туск назвал ситуацию с Brexit вакциной от антиевропейской пропаганды, заявив, что избиратели в ЕС сделали для себя выводы о том, что на практике означает выход страны из союза.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40