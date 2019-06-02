Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные деталиИзвестия вчера в 16:40
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости». Отмечается, что проблемы были выявлены в работе рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков.
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«Boeing проинформировала FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определённых 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», — указано в сообщении.RT на русскомвчера в 17:12
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Компания Boeing в десятках самолетов моделей 737MAX и 737NG обнаружила дефектные запчасти
Народные новостивчера в 16:13
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Происшествия
Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Полиция Голландии раздала жителям духи с ароматом экстази
В Голландии полиция выпустила духи с ароматом экстази и раздала жителям провинции Северный Брабант.
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Кино
Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено вчера в 07:45
Музыка
Лоза раскритиковал Алсу за отданные на благотворительность деньги
Голосование вызвало негодование со стороны зрителей, в результате чего была начата проверка, которая выявила накрутку голосов.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам
Американский президент Дональд Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам Кевина Хассета.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Российская LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Обновлено вчера в 23:27
Общество
За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции
"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Умер экс-генпрокурор России Алексей Казанник
Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Губернатора Иркутской области выписали из больницы
Губернатор иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписался из больницы и вернулся к работе, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
Обновлено вчера в 22:23
Транспорт
Мэрия ищет перевозчиков для десятков автобусных маршрутов в Екатеринбурге
Например, за 10,6 млн рублей ищется перевозчик на маршруты № 48 (фабрика «Авангард» — Широкая Речка), № 64 (Компрессорный — Мичуринский), № 047 («Трактовая» — «Громова»), № 053 («Коммунистическая» — «Ползунова»), № 22 (Институт связи — Палкинский Торфяник).
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
WSJ: Blackstone Group приобрела у GLP склады на $18,7 млрд
Инвестиционная компания Blackstone Group приобрела за $18,7 млрд сеть складских помещений на территории США у сингапурской компании GLP - второго по величине оператора складской недвижимости в мире.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов
Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Технологии
Животные жиры связали с «мужскими» опухолями
Жирное мясо, молоко и сладости могут серьёзно навредить мужскому здоровью, предупреждают учёные: любители этих продуктов рискуют заработать рак простаты.
Обновлено в 00:22
Экономика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06