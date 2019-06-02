Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные деталиИзвестия вчера в 16:40

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости». Отмечается, что проблемы были выявлены в работе рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Boeing проинформировала FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определённых 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», — указано в сообщении
.
RT на русскомвчера в 17:12

Подробнее о событии

Boeing обнаружил дефекты в 179 самолетах модели 737 MAX

Интерфаксвчера в 18:33

В трёхстах самолётах Boeing 737 обнаружили дефектную деталь

Говорит Москвавчера в 16:47

Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

RT на русскомвчера в 17:12

В США заявили, что отдельные части Boeing 737 MAX были изготовлены некорректно

ТАССвчера в 16:52

Компания Boeing в десятках самолетов моделей 737MAX и 737NG обнаружила дефектные запчасти

Народные новостивчера в 16:13

Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG

РИА Новостивчера в 16:00

Американские власти нашли бракованные детали в самолетах Boeing 737 Max

РБКвчера в 18:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

Полиция Голландии раздала жителям духи с ароматом экстази

В Голландии полиция выпустила духи с ароматом экстази и раздала жителям провинции Северный Брабант.
Обновлено вчера в 23:19
Кино

Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»

Обновлено вчера в 10:03
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено вчера в 07:45
Музыка

Лоза раскритиковал Алсу за отданные на благотворительность деньги

Голосование вызвало негодование со стороны зрителей, в результате чего была начата проверка, которая выявила накрутку голосов.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Американский президент Дональд Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам Кевина Хассета.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено вчера в 09:48
Общество

Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Российская LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии

Обновлено вчера в 23:27
Общество

За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Умер экс-генпрокурор России Алексей Казанник

Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Губернатора Иркутской области выписали из больницы

Губернатор иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписался из больницы и вернулся к работе, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
Обновлено вчера в 22:23
Транспорт

Мэрия ищет перевозчиков для десятков автобусных маршрутов в Екатеринбурге

Например, за 10,6 млн рублей ищется перевозчик на маршруты № 48 (фабрика «Авангард» — Широкая Речка), № 64 (Компрессорный — Мичуринский), № 047 («Трактовая» — «Громова»), № 053 («Коммунистическая» — «Ползунова»), № 22 (Институт связи — Палкинский Торфяник).
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено вчера в 16:12
Экономика

WSJ: Blackstone Group приобрела у GLP склады на $18,7 млрд

Инвестиционная компания Blackstone Group приобрела за $18,7 млрд сеть складских помещений на территории США у сингапурской компании GLP - второго по величине оператора складской недвижимости в мире.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения

Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Технологии

Животные жиры связали с «мужскими» опухолями

Жирное мясо, молоко и сладости могут серьёзно навредить мужскому здоровью, предупреждают учёные: любители этих продуктов рискуют заработать рак простаты.
Обновлено в 00:22
Экономика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное