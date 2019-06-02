В самолетах Boeing обнаружили дефектные деталиИзвестия вчера в 16:40

с чего всё началось

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости». Отмечается, что проблемы были выявлены в работе рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков.

Происшествия Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.

Общество Полиция Голландии раздала жителям духи с ароматом экстази В Голландии полиция выпустила духи с ароматом экстази и раздала жителям провинции Северный Брабант.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Происшествия Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.

Армия и оружие Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Политика Лужков предложил решение водной проблемы Крыма Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.

Музыка Лоза раскритиковал Алсу за отданные на благотворительность деньги Голосование вызвало негодование со стороны зрителей, в результате чего была начата проверка, которая выявила накрутку голосов.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Политика Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам Американский президент Дональд Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам Кевина Хассета.

Происшествия Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него» Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.

Общество Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.

Общество За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции "По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.

Экономика В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Политика Умер экс-генпрокурор России Алексей Казанник Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.

Общество Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.

Происшествия Губернатора Иркутской области выписали из больницы Губернатор иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписался из больницы и вернулся к работе, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

Транспорт Мэрия ищет перевозчиков для десятков автобусных маршрутов в Екатеринбурге Например, за 10,6 млн рублей ищется перевозчик на маршруты № 48 (фабрика «Авангард» — Широкая Речка), № 64 (Компрессорный — Мичуринский), № 047 («Трактовая» — «Громова»), № 053 («Коммунистическая» — «Ползунова»), № 22 (Институт связи — Палкинский Торфяник).

Экономика WSJ: Blackstone Group приобрела у GLP склады на $18,7 млрд Инвестиционная компания Blackstone Group приобрела за $18,7 млрд сеть складских помещений на территории США у сингапурской компании GLP - второго по величине оператора складской недвижимости в мире.

Политика На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Футбол Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.

Общество Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.

Происшествия В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.

Политика Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".

Технологии Животные жиры связали с «мужскими» опухолями Жирное мясо, молоко и сладости могут серьёзно навредить мужскому здоровью, предупреждают учёные: любители этих продуктов рискуют заработать рак простаты.