В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобильРБК 14:38

В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.

В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

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