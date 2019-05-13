Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобильРБК 14:38
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
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Политика
В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
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Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
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При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
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МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом
По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.
Обновлено в 16:05
Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с США
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
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Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
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Шоу-бизнес
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Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
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Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии
В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
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Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Наука
Российские ученые разработали новый материал для солнечных батарей
Российские ученые разработали новый полупроводниковый материал без использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для повышения их эффективности.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Госдума рассмотрит ужесточение наказания за «пьяные» ДТП с погибшими
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Обновлено в 18:11
Авто
Опубликованы снимки интерьера нового BMW M3
Портал Motor1 опубликовал шпионские снимки салона нового BMW M3.
Обновлено в 15:29
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Экономика
Moody’s назвало Россию лидером в СНГ по цифровизации банковских услуг
Аналитики Moody’s отмечают, что Россия останется лидером среди стран СНГ по цифровизации банковских услуг, поскольку уровень использования смартфонов и банковских онлайн-услуг в России продолжает расти.
Обновлено в 12:45
Общество
Голикова высказалась против сокращения майских праздников
Майские праздники в России не будут сокращены. Власти выступают за то, чтобы эти выходные оставались длинными.
Обновлено в 00:31
Общество
Скорпионам признается в любви недавний знакомый, а Козероги откроют в себе новый талант
Лев Лев, хотя, по прогнозам, вы отлично проводите время с людьми сегодня, технологии и транспортные средства могут создавать некоторые проблемы.
Обновлено в 13:00
Наука
Пропажа Стоунхенджа, японские сани, Тутанхамон и тайная комната Сфинкса — археология за неделю
Важное для историков открытие произошло в Японии — в одном из курганов кофун нашли фрагмент полоза саней.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Брошенные в аэропортах самолеты «Трансаэро» ушли с молотка
Конструкции двух самолетов Boeing-737 без двигателей, принадлежавшие авиакомпании «Трансаэро», ушли с молотка.
Обновлено в 08:52
Хоккей
Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ
Обновлено в 17:01
Политика
Новым послом Британии в России стала Дебора Броннерт
Уже с 2020 в Москву прибудет новый посол — специалист по восточной Европе 52-летняя Дебора Броннерт, которая начале 2000-х работала в российском посольстве советником по экономическим и торговым вопросам.
Обновлено в 10:23