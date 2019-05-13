Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобильГазета.Ru 13:58

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
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В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

РБК14:38

Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда

Известия12:46

В самолет Меркель врезался автомобиль

Газета.Ru13:58

В самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль

Lenta.ru13:16

Самолет Меркель получил повреждения в аэропорту Дортмунда

РЕН ТВ12:58

В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль

РИА Новости14:10

Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда

ТАСС12:27
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Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Политика

Глава ПЦУ отказался участвовать в «послании мира» к Крыму и Донбассу

Ранее духовные лидеры Украины сняли видеообращение на украинском языке к жителям Крыма и Донбасса, в котором призвали их забыть о войне и вспомнить о единстве народа.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции

13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Общество

Показалось: 27 новых чудных фотографий, которые развеселят вас

Обновлено в 12:46
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Гаджеты

В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7

Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
Обновлено в 15:28
Авто

Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика

Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов

Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Экономика

Названы самые популярные у россиян носимые устройства

Самым популярным девайсом стали фитнес-трекеры. На них приходится 61% всех покупок, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».
Обновлено в 06:51
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты

Системная плата Biostar Racing X570GT8 получит активное охлаждение

Обновлено в 06:05
Политика

Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Обновлено в 14:54
Здоровье

Дети в российских школах умирают из-за необразованных врачей

Российские школьники умирают на уроках по физической культуре из-за того, что медицинский персонал не может оказать им первую помощь.
Обновлено в 03:55
Футбол

«СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»

Обновлено в 12:24
Энергетика

«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»

"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Политика

Китай ответил США торговыми пошлинами

В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке.
Обновлено в 11:46
Энергетика

Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении

Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании

Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Политика

В Госдуме оценили послание Зеленского для жителей Донбасса и Крыма

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT публикацию избранным президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Утонувшая в цветах Седокова намекнула на новый роман

Возможно, Анна Седокова намекнула на новые отношения. В личном Instagram звезда опубликовала собственное фото.
Обновлено в 13:11
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
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