Происшествия
Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту ДортмундаРоссийская газета 17:24
Минивэн Renault Trafic протаранил правительственный лайнер Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель. Инцидент произошел в аэропорту Дортмунда, куда немецкий лидер прибыла, чтобы провести встречи с жителями городов Вуперталь и Шверин.
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Футбол
Массимо Каррера может возглавить иранский клуб
По сообщению новостного агенства Tasnim, иранский клуб «Эстегляль» проявляет интерес к бывшему тренеру «Спартака» Массимо Каррере.
Обновлено в 17:58
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта из-за слов о Бандере
Позже в интервью телеканалу "Звезда" Соловьев заявил, что решил выгнать из студии польского политолога за "выходящие за грани" высказывания для того, чтобы его "спасти", поскольку Корейба "мог наговорить себе на уголовную статью".
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос»
Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос".
Обновлено вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
КНР направила медикаменты в Венесуэлу
По словам ведомства, КНР направила медикаменты в Венесуэлу в рамках технического взаимодействия двух стран.
Обновлено в 19:30
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Энергетика
Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Подходы к Крымскому мосту подорожают до 31 млрд рублей
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Политика
В Сенате США подготовили новый закон против «Северного потока – 2»
Сенаторы США Тед Круз (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) подготовили проект закона, предусматривающий санкции против компаний, которые принимают участие в прокладке российских морских трубопроводов.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Экономика
Сбербанк подсчитал: собственный бизнес активно ведут почти 3 % россиян
Регионы с наименьшим уровнем активности населения в МСП находятся преимущественно на юге страны.
Обновлено в 19:47
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Хоккей
Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»
Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Спорт
UCI сообщил о двухлетней дисквалификации чемпиона ОИ Санчеса
Олимпийский чемпион 2008 года в групповой гонке по велоспорту на шоссе испанец Самуэль Санчес был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
Обновлено в 15:20
Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено в 15:40
Политика
Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Здоровье
Врач рассказала, чем опасен дефицит витамина D
Известный врач Анна Левадная объяснила, зачем нужен витамин D и как восполнить его недостаток в организме.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
Обновлено в 19:41
Общество
Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения»
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких).
Обновлено в 10:09