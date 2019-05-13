В самолет Ангелы Меркель врезался автомобильГазета.Ru 16:53

В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.

Авто Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.

Технологии Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.

Политика В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

Экономика Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул правление компании Неисполнительный директор UC Rusal Тимур Валиев подал в отставку 13 мая.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Происшествия На Аляске потерпели крушение два самолета Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.

Политика В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Армия и оружие Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.

Шоу-бизнес В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Происшествия Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16% Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16%, ложных сообщений о минировании на 50%, говорится в отчете МВД России о состоянии преступности за 2018 год.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.

Армия и оружие США готовятся к применению ядерного оружия в Европе Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения.