Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобильГазета.Ru 16:53
В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
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В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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Взлетно-посадочную полосу аэропорта затопило в Зырянке
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Обновлено в 09:22
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Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.
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В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
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Армия и оружие
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Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
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В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
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Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16%
Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16%, ложных сообщений о минировании на 50%, говорится в отчете МВД России о состоянии преступности за 2018 год.
Обновлено в 21:09
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
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Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля
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США готовятся к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения.
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В МВД опровергли захват заложников в казанской школе
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