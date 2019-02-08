В самарской колонии произошел конфликт между заключеннымиИзвестия 14:48

с чего всё началось

По меньшей мере 15 заключенных получили легкие травмы в результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 8 февраля.

В самарской колонии произошел конфликт между заключенными

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Происшествия На борту самолёта Москва — Сочи скончался пассажир На борту самолёта, летевшего из Москвы в Сочи, скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает 8 февраля телеканал «Рен ТВ».

Политика Путин уволил девять генералов силовых ведомств Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.

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Экономика МТС допустила делистинг с Нью-Йоркской биржи Котировки компании после появления информации о возможном делистинге сразу рухнули — сначала на Мосбирже (минус 3,5% по состоянию на 18:05 мск), а потом — на NYSE (минус 6,8%). Следом за «Мегафоном» МТС, если компания действительно примет решение уйти с NYSE, станет уже вторым из мобильных операторов «большой тройки», проведшим делистинг с зарубежной площадки.

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