Происшествия

В самарской колонии произошел конфликт между заключеннымиИзвестия 14:48

По меньшей мере 15 заключенных получили легкие травмы в результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 8 февраля.
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с чего всё началось
«По данному факту… проводится доследственная проверка, на место происшествия выехала следственная группа, производится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства и причины, ему предшествующие», — говорится
 в сообщении.
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