ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:21

Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.

с чего всё началось

В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф». При этом, по данным «Фонтанки.ру» оперативные мероприятия силовиков проходят по всем городам, где работает автодилер.

ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»

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