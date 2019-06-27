В салонах автодилера «Рольф» проходят обыскиРИА Новости 06:40

Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.

с чего всё началось

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия. Как сообщает компания, сегодня около девяти утра в дилерские центры пришли сотрудники Следственного комитета, которые предъявили постановление.

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