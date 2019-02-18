Экономика
В розничных продажах косметики впервые за 15 лет сменился лидерРБК 00:02
Третье место сохраняет за собой сеть «Рив Гош», чьи продажи увеличились всего на 1%, до 37 млрд руб. Результаты «Магнита» известны из отчетности всей группы «Магнит».
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с чего всё началось
Крупнейшими дрогери-сетями являются как раз «Магнит Косметик» и «Улыбка радуги» (занимает четвертое место с прошлогодней выручкой 29 млрд руб.).РБК00:02
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Происшествия
Журналистка «Новой газеты» задержана в аэропорту Амстердама
В аэропорту Амстердама без объяснения причин задержаны корреспондентка «Новой газеты» Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Милана Бахаева.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В центре Донецка прогремели несколько взрывов
Обновлено в 03:30
Общество
Названы регионы России с самым низким качеством жизни
В 2018 году первые три места по качеству жизни среди российских регионов заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Александр Беглов назначил трех глав районов
Утром в понедельник, 18 февраля, глава Петербурга Александр Беглов назначил трех глав районов города.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Потерявшийся в Москве ребенок провел ночь в парке «Лосиный остров»
Шестилетний ребенок, потерявшийся в воскресенье вечером в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, найден, ребенок провел ночь на улице, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:11
Экономика
Волож вступился за арестованного основателя фонда Baring Vostok
Руководитель группы компаний и основатель «Яндекса» Аркадий Волож сказал, что считает Baring Vostok стандартом законности для рынка.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил семь деревьев
В Москве из-за сильного ветра в разных районах города упали семь деревьев, об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
Обновлено в 01:23
Политика
Могерини назвала сроки принятия новых санкций против России из-за Керчи
Новые санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены странами ЕС в ближайшие две недели, если не произойдут позитивные изменения в ситуации, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Свердловская прокуратура признала незаконными 400 штрафов ГИБДД
По данным прокуратуры, с декабря 2017 года по июнь 2018-го на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 400 водителей — по различным частям статьи 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Великобритания нарастит в Арктике военное присутствие
Обновлено вчера в 21:35
Политика
«Это кабала»: на Украине предложили разорвать все отношения с МВФ
Глава профсоюза Министерства внутренних дел, кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что выступает за полный разрыв отношений с Международным валютным фондом (МВФ), передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:03
Авто
Россияне останутся без дешевых автомобилей
В скором будущем в России не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Петербурге вновь массово эвакуируют школы и больницы
В Петербурге с утра понедельника вновь идут массовые эвакуации. Сообщения о тревоге стали появляться в социальных сетях примерно с 10:00.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Звезду сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Актера сериала "Интерны" Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа в столице.
Обновлено в 01:55
Политика
«Ведомости»: в Европе отказались от российских SSJ-100
Единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг.
Обновлено в 00:36
Политика
В посольстве России в Британии обеспокоены судьбой Скрипалей
Посольство России в Лондоне выражает обеспокоенность судьбой граждан РФ, находящихся во власти британских спецслужб.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Крымские татары потребовали изъять из библиотек учебник истории Крыма
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»
Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин в Facebook обратил внимание на то, как зрители в студии телеигры «Поле чудес» разбирают еду с барабана.
Обновлено вчера в 08:54
Авто
Российский лимузин Aurus покажут в Абу-Даби
Российский лимузин Aurus проекта «Кортеж» представлен в закрытом павильоне на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
В ЕП прокомментировали недопуск евродепутатов в Венесуэлу
Глава ведущей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер прокомментировал недопуск делегации евродепутатов в Венесуэлу.
Обновлено в 02:33
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»
Испанская газета ABC опубликовала статью, в которой героизировала бойцов «Голубой дивизии», воевавших в составе вермахта против СССР и участвовавших в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 00:01
Политика
Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину
Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 22:35
Хоккей
Овечкин десятый раз в карьере забил 40-ю шайбу за сезон
Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче против «Анахайм Дакс» регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:41
Автоспорт
Команда «Хаас» провела официальную презентацию новой машины
Обновлено в 03:01
Экономика
Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах
Аксаков сообщил, что рассматривается срок внедрения обязательной оплаты картами для торговых предприятий с оборотом от 20 миллионов рублей с 1 января 2020 года, от 10 миллионов рублей - с 1 января 2021 года, от 5 миллионов рублей - с 1 января 2022 года.
Обновлено в 03:17
Политика
Пакистан отозвал посла из Индии для консультаций
Министерство иностранных дел Пакистана приняло решение временно отозвать своего посла из Индии для консультаций на фоне продолжающихся разногласий вокруг резонансного теракта в северном индийском штате Джамму и Кашмир, заявил в понедельник официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал.
Обновлено в 02:03
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов рубль незначительно снизился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:21
ЖКХ
Минстрой сократит сроки отключения горячей воды до трех дней
Ранее в минстрое сообщали, что после проведения эксперимента сокращенные сроки отключения горячей воды для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ можно будет распространить на остальные регионы России.
Обновлено в 00:57