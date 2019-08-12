Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»Известия 15:11
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса». Таких машин было выпущено всего пять, они предназначались для высшего военного командования СССР.
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с чего всё началось
Ленинградские конструкторы снабдили "Ладогу" мощной фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами с воздухом, кондиционером. Находящиеся внутри 6 человек получали новейшие на то время системы связи и наблюдения, в том числе телевизионные камеры и устройства контроля внешней среды.Российская газета06:09
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:32, Вашингтон
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Зачем Китай создает собственную криптовалюту
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