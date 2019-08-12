Армия и оружие

В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»Известия 15:11

В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса». Таких машин было выпущено всего пять, они предназначались для высшего военного командования СССР.
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с чего всё началось

Уникальная «машина ядерного апокалипсиса» стала музейным экспонатом

Ленинградские конструкторы снабдили "Ладогу" мощной фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами с воздухом, кондиционером. Находящиеся внутри 6 человек получали новейшие на то время системы связи и наблюдения, в том числе телевизионные камеры и устройства контроля внешней среды.
Российская газета06:09

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В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»

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В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»

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Lenta.ru09:31

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Российская газета06:09
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