Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".

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Вице-премьер Юрий Трутнев, отвечающий за вопросы Арктики в российском правительстве, предложил президенту Владимиру Путину пустить в регион иностранцев из-за срыва освоения шельфа отечественными нефтяниками.

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