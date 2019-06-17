Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Экономика
России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек
Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Энергетика
Цены на бензин растут по всей России
С 3 по 9 июня в 58 регионах РФ выросли цены на топливо, передает Росстат. За одну неделю в Петербурге цены подскочили на 0,3%.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Политика
Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона
Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:32
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался перебоями с льготными лекарствами
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Израильские СМИ узнали о планируемом массированном ударе США по Ирану
В американской администрации обсуждают идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой дипломатические источники в ООН.
Обновлено в 16:51
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Футбол
Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Обновлено в 15:50
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова
Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).
Обновлено в 07:48
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Космос
Макаронные монстры: как может выглядеть марсианская жизнь
Обновлено в 03:01
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено в 12:25
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Родственница Зыкиной обвинила покойную певицу в похищении детей
Родственница Людмилы Зыкиной Татьяна в обвинила звезду советского экрана в похищении детей.
Обновлено в 10:41
Политика
Тимошенко нашла виновных в банкротстве ГТС Украины
Тимошенко добавила, что пока команда президента Владимира Зеленского будет «знакомиться с ситуацией», Украина может «потерять ГТС».
Обновлено в 16:18
Политика
Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС
Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Умерла известный дизайнер Глория Вандербилт
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»
Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Интернет
Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email
Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим журналистам
В понедельник, 17 июня, в Луганске был открыт памятник погибшим журналистам Игорю Корнелюку и Антону Волошину.
Обновлено в 09:51