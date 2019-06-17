Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФГазета.Ru 10:19

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.
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СМИ: власти знают о кибератаках США на российскую инфраструктуру

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Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

Газета.Ru10:19
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
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Израильские СМИ узнали о планируемом массированном ударе США по Ирану

В американской администрации обсуждают идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой дипломатические источники в ООН.
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Российские авиакомпании получили рекордный убыток

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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

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Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию

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Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).
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Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
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Макаронные монстры: как может выглядеть марсианская жизнь

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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

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Неизвестный открыл стрельбу во время спортивного парада в Торонто

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Родственница Зыкиной обвинила покойную певицу в похищении детей

Родственница Людмилы Зыкиной Татьяна в обвинила звезду советского экрана в похищении детей.
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Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

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Политика

Тимошенко нашла виновных в банкротстве ГТС Украины

Тимошенко добавила, что пока команда президента Владимира Зеленского будет «знакомиться с ситуацией», Украина может «потерять ГТС».
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Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС

Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
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В Луганске открыли памятник погибшим журналистам

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