Политика
В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках СШАИзвестия 10:38
В одном из российских силовых ведомств подтвердили попытки спецслужб США совершать кибератаки на системы управления инфраструктурой. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в руководстве ведомства.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.РИА Новости10:20
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Политика
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Общество
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Обновлено в 07:55
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю
Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.
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Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Наука
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Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено в 11:27
Здоровье
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Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
Обновлено в 07:40
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Обновлено в 13:05
Политика
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Обновлено в 10:50
Авто
Представлен обновленный электромобиль Renault Zoe
Вышедший в 2012 году хэтчбек Renault Zoe — один из самых популярных электромобилей в Европе: в прошлом году продано 37,8 тысячи машин (Nissan Leaf нашел 38,7 тысячи покупателей), а общий тираж уже превысил 150 тысяч экземпляров.
Обновлено в 11:03
Кино
Первым лауреатом фестиваля экранизаций «Читка» станет Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов станет первым лауреатом кинофестиваля экранизаций "Читка", передаёт ТАСС.
Обновлено в 11:09
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На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
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Финансы
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«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Россиянка 23 года жила с забытыми хирургом зажимами в животе
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Общество
ФАС начала бороться с оскорбительной рекламой Burger King
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Обновлено в 04:23
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На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
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