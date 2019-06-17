Политика

В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках СШАИзвестия 10:38

В одном из российских силовых ведомств подтвердили попытки спецслужб США совершать кибератаки на системы управления инфраструктурой. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в руководстве ведомства.
Читать в источнике
с чего всё началось

Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств. Так он прокомментировал публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.
РИА Новости10:20

Подробнее о событии

СМИ: власти знают о кибератаках США на российскую инфраструктуру

Коммерсантъ11:47

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

Газета.Ru10:19

В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках США

Известия10:38

СМИ узнали о кибератаках США на российские банки, энергетику и транспорт

РБК10:35

Источник: зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ

ТАСС10:35

Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

РИА Новости10:20

Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети России

Говорит Москва11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 07:05
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Политика

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 02:36
Политика

Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Политика

Зеленский назвал условия возвращения к «нормандскому формату»

Условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Футбол

Франческо Тотти уходит из «Ромы»

Сегодня на пресс-конференции Тотти заявил, что прекращает работать в администрации клуба.
Обновлено в 11:28
Политика

Умер бывший первый замглавы КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, многолетний глава 5-го политического управления КГБ генерал армии Филипп Бобков умер в Москве на 94-м году жизни.
Обновлено в 06:12
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю

Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.
Обновлено в 13:28
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Наука

Физики рассказали, как приготовить идеальные блины

Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено в 11:27
Здоровье

В Саратове мышиной лихорадкой заболели 762 человека

Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
Обновлено в 07:40
Политика

Опубликован проект приказа об изоляции Рунета в случае угрозы

На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.
Обновлено в 13:05
Политика

Литва потребовала от Adidas убрать одежду с символикой СССР

Новая коллекция спортивной одежды Adidas не понравилась литовским консерваторам.
Обновлено в 10:50
Авто

Представлен обновленный электромобиль Renault Zoe

Вышедший в 2012 году хэтчбек Renault Zoe — один из самых популярных электромобилей в Европе: в прошлом году продано 37,8 тысячи машин (Nissan Leaf нашел 38,7 тысячи покупателей), а общий тираж уже превысил 150 тысяч экземпляров.
Обновлено в 11:03
Общество

«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Обновлено в 07:10
Кино

Первым лауреатом фестиваля экранизаций «Читка» станет Глеб Панфилов

Режиссер Глеб Панфилов станет первым лауреатом кинофестиваля экранизаций "Читка", передаёт ТАСС.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 13:46
Происшествия

На челябинского полицейского завели дело о домогательствах

На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Финансы

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Обновлено в 12:07
Здоровье

Россиянка 23 года жила с забытыми хирургом зажимами в животе

Снимок показал хирургические зажимы в животе женщины, которые оставались там со дня проведения ей кесарева сечения в 1996 году.
Обновлено в 13:43
Общество

ФАС начала бороться с оскорбительной рекламой Burger King

ФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:23
Авто

Tesla запустила продажи автомобилей Tesla Model 3 с пробегом

На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие

Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное