Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Финансы Курсы доллара и евро прибавили сразу по рублю В ходе торгов на Московской бирже курс доллара вырос до 65,39 рубля. Это более чем на рубль выше курса закрытия торгов предыдущего дня.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".

Политика Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине Согласно информации ведомства, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России) и другие экстремистские группы могут выбрать праздники или предшествующие им дни.

Футбол Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат» Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.

Общество Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.

Транспорт Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.

Политика Расследование Мюллера оценили в 32 миллиона долларов Расследование Мюллером якобы вмешательства России в выборы президента США обошлось стране примерно в 32 миллиона долларов.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Культура Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.

Гаджеты Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+ За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Политика В Кремле рассказали, о чем Путин и Трамп говорили по телефону Вечером 31 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Политика Помпео обвинил Россию в прекращении действия ДРСМД Госсекретарь США Майк Помпео возложил на российскую сторону ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.

Армия и оружие В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".

Авто Представлен обновленный кемпер Volkswagen California Компания Volkswagen официально представила обновлённый дом на колёсах - California.

Авто Представлена внедорожная версия спортивного купе Chevy Corvette C8 4x4 Считается, что окончательной эволюцией C8 Corvette будет гибрид, развивающий мощность более 1000 лошадиных сил, использующий электроэнергию для привода передних колес.

Общество Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.

Общество Шереметьево признали лучшим аэропортом мира Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.

Спорт Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020 Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.