Политика
В посольстве отреагировали на санкции США против РоссииГазета.Ru вчера в 20:24
Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. В посольстве подчеркнули, что доказательства причастности России к инциденту отсутствуют.
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Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Космос
Меняющий в полете свою форму объект сняли на видео над Кембриджем
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.
Обновлено 01 августа в 12:32
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Культура
Британскую туристку удивили подарки с Гитлером в сувенирной лавке
Туристка из Великобритании обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Дмитрий Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что его "достали" недобросовестные подрядные организации и умышленное снижение цен на конкурсах.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Госдеп официально объявил о санкциях против России
Уточняется, что ограничения продлятся как минимум год. Ранее СМИ рассказали о новых санкциях США против России по делу Скрипалей.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
Женщины-арбитры впервые назначены на матч за Суперкубок УЕФА
Матч Суперкубка УЕФА, который пройдёт 14 августа в Стамбуле, впервые в истории обслужит женская бригада арбитров.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в серии буллитов
Обновлено вчера в 13:41
Гаджеты
Realme 8 августа представит смартфон с 64-Мп камерой
Обновлено вчера в 07:44
Спорт
Норвежка Фоссесхолм выиграла масс-старт на фестивале Blink, Седова — вторая
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Изменившая внешность Костенко стала похожа на русалку из мультика
25-летняя Анастасия Костенко уже не раз пробовала изменить внешность, сделав её ещё более выигрышной.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Волочкова разделась для ответа злопыхателям
Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
Гаджеты
Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты
Кредитную карту, которую Apple выпустила совместно с Goldman Sachs, нельзя будет использовать для целого ряда покупок.
Обновлено вчера в 18:36
Баскетбол
Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разностью +40
Сборная России в матче международного турнира в Москве разгромила Иорданию со счетом 111:71.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии
Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено 01 августа в 03:57
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58