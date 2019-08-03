Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. В посольстве подчеркнули, что доказательства причастности России к инциденту отсутствуют.

В посольстве отреагировали на санкции США против России

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