Происшествия

В российском городе расстреляли полицейскихLenta.ru 11:11

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов. Об этом в своем Twitter сообщает FlashSiberia. Согласно данным источника, в результате нападения один полицейский убит, другой ранен.
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с чего всё началось
«По прибытии к дому супруг женщины из окна открыл огонь из карабина "Тигр" по патрульной автомашине»,— сообщает
 пресс-служба регионального управления СКР.
Коммерсантъ13:40

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В Якутии возбудили дело по факту стрельбы, в результате которой погиб росгвардеец

ТАСС15:10

В СКР рассказали о расстреле силовиков в российском городе

Lenta.ru13:23

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Коммерсантъ13:40

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

РБК13:05

Сотрудник Росгвардии погиб в результате обстрела полицейской машины в Среднеколымске

Якутия 2413:04

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

РИА Новости12:46

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Якутии

RT на русском14:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе

Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
Обновлено в 02:53
Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Политика

Письмо в поддержку КНР направили в ООН 37 стран, включая Россию

В профильные структуры ООН передано письмо 37 стран, включая Россию, осуждающее попытки исказить политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Кино

Звезда киносериала «Гоголь» закроет фестиваль «Восток-Запад. Классика и Авангард»

Сообщается, что в Оренбурге Евгений Стычкин покажет моноспектакль "Кроткая" и проведет церемонию закрытия кинофорума.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено в 08:52
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Обновлено в 16:00
Политика

Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

Обновлено в 16:30
Футбол

«Борнмут» продлил контракт с нападающим сборной Англии

Нападающий Каллум Уилсон подписал новый контракт с «Борнмутом», сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 16:11
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 16:13
Политика

Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре заняться вопросами возвращения на родину сотрудника украинской Нацгвардии, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера в Донбассе.
Обновлено в 13:39
Футбол

Домашний матч «Торпедо» против «Балтики» перенесут на резервную арену

Московское «Торпедо» объявило, что матч 2-го тура первенства ФНЛ против «Балтики», который завтра, 13 июля, будет перенесен со стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на резервную арену.
Обновлено в 14:10
Политика

Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено в 13:12
Общество

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Экономика

Минтруд увеличит прожиточный минимум

«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Общество

Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек

Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
Обновлено вчера в 14:57
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Политика

Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Транспорт

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Политика

Владимир Путин уволил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

Обновлено вчера в 12:00
Главное