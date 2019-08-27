В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости". В ведомстве уточнили, что такая мера связана аналогичными мерами американской стороны в отношении некоторых российских граждан.

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Технологии В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.

Общество Власти запустят онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД На сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн, без визита в ГИБДД.

Космос Робот «Федор» попросил прощения за задержку стыковки «Союза» В ходе совещания с участием главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и специальной госкомиссии был разработан сценарий повторной стыковки, которую успешно провели утром 27 августа.

Происшествия Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым Состояние 12-летней россиянки, которая пострадала во время купания в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, остается крайне тяжелым.

Шоу-бизнес Алена Кравец получила от возлюбленного кольцо по цене квартиры Алена Кравец получила от таинственного возлюбленного кольцо с бриллиантом по цене квартиры.

Экономика ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».

Политика Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.

Армия и оружие Украина устроила в Донбассе обстрел из танков Танковый обстрел был совершен в ночь вторника, 27 августа. Обстрел велся по селу Коминтерново, на юге самопровозглашенной республики.

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Культура Петру Мамонову предстоит еще одна операция Музыкант и актер Петр Мамонов, госпитализированный с инфарктом, переведен из реанимации в кардиологическое отделение.

Происшествия Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8 Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.

Музыка Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».

Политика В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.

Политика Зеленский определился с премьером, пишут СМИ Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту назначить премьер-министром замруководителя своего офиса Алексея Гончарука, сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Политика ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа.

Происшествия ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

Происшествия В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов из-за проникновения постороннего человека в «чистую зону» воздушной гавани.

Экономика В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Финансы Россиянам готовят новую модель пенсионных накоплений Министерство финансов РФ совместно с Центробанком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений в России и уже в начале сентября представят детали этой системы, причем от названия Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) решили отказаться.

Футбол «Рубин» упрекнул ЦСКА в плагиате. Однако получил ироничный отпор Казанский клуб делал подобную картинку в честь 60-летия в прошлом году, однако армейцы вспомнили и 2015 год, когда таким же образом была образована цифра «104».