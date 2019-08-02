В Министерстве иностранных дел России назвали выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) серьезной ошибкой, сообщает РИА Новости.

В российском МИДе назвали выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

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