Политика

ВедомостиВедомостиАмериканскому сенатору отказали в российской визе

Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе. Джонсон планировал посетить страну в составе двухпартийной делегации конгресса и встретиться с российскими чиновниками, а также представителями общественных организаций и американского бизнеса.
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Алексей Пушков
Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 06:01

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