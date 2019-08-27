Политика
ВедомостиАмериканскому сенатору отказали в российской визе
Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе. Джонсон планировал посетить страну в составе двухпартийной делегации конгресса и встретиться с российскими чиновниками, а также представителями общественных организаций и американского бизнеса.
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Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 06:01
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Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
РИА Новости вчера в 12:50
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Волкер выдвинул условие для возвращения России в G8
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что РФ вернется в G8 лишь после ухода из Крыма.
ФАН вчера в 23:42
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Армия и оружие
ФРГ, Британия и Франция выступили за сохранение санкций против КНДР
Германия, Великобритания и Франция подчеркнули необходимость сохранения международных санкций против Северной Кореи после ее последних ракетных испытаний, сообщает Le Figaro.
REGNUM 00:16
Происшествия
Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока
Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.
Вести.Ru вчера в 22:38
Политика
Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым
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МИР 24 вчера в 11:01
Армия и оружие
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Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 11:17
Политика
Депутаты Татарстана не хотят отмечать свержение монголо-татарского ига
Госсовет Татарстана не поддержал предложение об установлении новой памятной даты.
Kazanfirst.ru вчера в 04:17
Происшествия
Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Известия вчера в 18:45
Происшествия
Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней
Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец вчера в 11:45
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra вчера в 08:46
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru 26 августа в 09:17
Энергетика
BP сбывает все свои активы на Аляске
REGNUM вчера в 20:03
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 18:42
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Телепрограмма вчера в 17:35
Авто
GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера
Коммерсантъ вчера в 16:34
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Авто
Квадратный внедорожник Bollinger готовится к выходу в серийной модификации
Американский стартап Bollinger Motors сообщил о том, что глобальная презентация новой версии внедорожника В1, а также пикапа В2 состоится уже 26 сентября.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:31
Здоровье
Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы
После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
Технологии
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X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др.) займется производством касс самообслуживания.
Adindex.ru вчера в 22:55
Энергетика
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Стоимость топлива на заправках не превысит инфляцию, полагает эксперт. Снижение биржевых цен наблюдалось с мая, в августе они начали расти.
Телеканал 360° вчера в 22:48
Политика
Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада
Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.
Российская газета вчера в 18:42
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Экономика
Первый полет российско-китайского CR929 наметили на 2023 год
Известия вчера в 12:04
Экономика
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Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru вчера в 17:05