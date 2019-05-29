Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублейКоммерсантъ 16:07
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос». Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова.
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