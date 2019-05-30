В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 16:07

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос». Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова.

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

Футбол Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Транспорт СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт "Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика.

Космос Древнейшие на Земле метеориты найдены в пустыне Атакама Международная группа ученых обнаружила множество хорошо сохранившихся каменных метеоритов в чилийской пустыне Атакама.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Политика В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы» В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".

Здоровье Минздрав: 16% смертей в России связаны с табакокурением Около 16% от общего количества смертей на территории России связаны с потреблением табака. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Политика Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.

Наука Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.

Энергетика Рост цен на бензин на Украине связали с Россией В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».

Общество В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Шоу-бизнес Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса» Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Здоровье Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами Жительница английского города Бирмингем рассказала, как врачи долгое время принимали раковую опухоль в ее мозге за проявление стресса перед экзаменами.

Политика Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.

Происшествия Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО «По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Порошенко просил США о помощи на выборах президента Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".