В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублейКоммерсантъ 16:07

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос». Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова.

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

Футбол Фанаты «Наполи» попросили Сарри не переходить в «Ювентус» Болельщики «Наполи» выступили против перехода бывшего главного тренера команды в стан принципиального соперника.

Общество Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации Министр культуры Владимир Мединский заявил о необходимости «сделать все», чтобы культурные памятники, «которые находятся в бесхозном состоянии», были приватизированы.

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.

Армия и оружие Вашингтон обвинил РФ в неисполнении обязательств по контролю над вооружениями Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Россия якобы нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".

Политика Порошенко просил США о помощи на выборах президента Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Авто В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.

Происшествия В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.

Политика США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Гаджеты Рендеры Samsung Galaxy Note 10 были подтверждены надёжным инсайдером Ice Universe также отметил, что Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro получат одинарную фронтальную камеру и она будет расположена по центру.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.

Кино Шварценеггер экранизирует комикс Стэна Ли Американский актёр Арнольд Шварценеггер сообщил, что займётся экранизацией последнего комикса Стэна Ли.

Политика В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.

Баскетбол «Химки» вышли в финал Единой лиги Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.

Общество Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России» Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.

Гаджеты Apple получила патент на складной экран Apple получила патент на складной экран, который сможет использовать в iPhone и других устройствах.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Футбол Игорь Денисов завершил карьеру футболиста Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.

Общество В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.