Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублейКоммерсантъ 16:07

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос». Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова.
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Объём нарушений в космической отрасли РФ составил 50 млрд рублей

News.ru11:57

Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 50 млрд руб

РБК15:42

Счетная палата РФ в 2018 году обнаружила нарушения в космической сфере на 50 млрд рублей

Интерфакс12:55

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей

РИА Новости12:20

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

Коммерсантъ16:07

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли объемом около 50 млрд рублей

ТАСС11:55

Счётная палата в прошлом году нашла нарушения в космической сфере на 50 млрд руб

Говорит Москва13:08
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
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