В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 16:07

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос». Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова.

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

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