Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 16:07

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос». Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова.
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В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 12:20

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В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 16:07

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 12:20

Счетная палата РФ в 2018 году обнаружила нарушения в космической сфере на 50 млрд рублей

Интерфаксвчера в 12:55

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РБКвчера в 15:42

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News.ruвчера в 11:57

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли объемом около 50 млрд рублей

ТАССвчера в 11:55

Счётная палата в прошлом году нашла нарушения в космической сфере на 50 млрд руб

Говорит Москвавчера в 13:08
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