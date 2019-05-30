Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 16:07
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос». Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.РИА Новостивчера в 12:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата РФ в 2018 году обнаружила нарушения в космической сфере на 50 млрд рублей
Интерфаксвчера в 12:55
Счётная палата в прошлом году нашла нарушения в космической сфере на 50 млрд руб
Говорит Москвавчера в 13:08
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика
Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили
Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено 28 мая в 09:11
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту
Авиалайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:31
Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 11:02
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Обновлено в 03:54
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Марьяна Ро обломала секс Владу Соколовскому
Обновлено в 03:25
Общество
Эксперты назвали необходимый для увеличения зарплаты навык
Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 03:51
Экономика
ХМАО может продать свою долю в Utair после ее финансовой стабилизации
«Что касается реализации [доли округа в Utair], как только экономика данного хозяйствующего субъекта стабилизируется, есть объективные причины достаточно тяжелые: начиная от лизинговых платежей, заканчивая ростом стоимости топлива, финансовой нестабильностью на этом рынке, этот вопрос будет рассмотрен» — передает слова чиновника агентство.
Обновлено в 03:56
Общество
«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников
В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Кино
Скончался актер из фильма «Крестный отец» Кармине Кариди
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»
Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Общество
Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Подмосковье планирует расширять формы поддержки для инвесторов
Бюджетные возможности Подмосковья должны позволять расширять формы поддержки для инвесторов, сообщил в четверг на открытии форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки
Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Обновлено вчера в 16:50