В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 16:07

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос». Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова.

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

Политика Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.

Политика Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Происшествия Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту Авиалайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.

Транспорт В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Эксперты назвали необходимый для увеличения зарплаты навык Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.

Экономика ХМАО может продать свою долю в Utair после ее финансовой стабилизации «Что касается реализации [доли округа в Utair], как только экономика данного хозяйствующего субъекта стабилизируется, есть объективные причины достаточно тяжелые: начиная от лизинговых платежей, заканчивая ростом стоимости топлива, финансовой нестабильностью на этом рынке, этот вопрос будет рассмотрен» — передает слова чиновника агентство.

Общество «Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.

Общество Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор» Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».

Авто Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.

Общество Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Экономика Подмосковье планирует расширять формы поддержки для инвесторов Бюджетные возможности Подмосковья должны позволять расширять формы поддержки для инвесторов, сообщил в четверг на открытии форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Происшествия Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.