Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 16:07
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос». Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова.
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Счетная палата РФ в 2018 году обнаружила нарушения в космической сфере на 50 млрд рублей
Интерфаксвчера в 12:55
Счётная палата в прошлом году нашла нарушения в космической сфере на 50 млрд руб
Говорит Москвавчера в 13:08
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