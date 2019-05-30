Экономика

В российской космической отрасли нашли нарушения на 50 млрд рублейАБН вчера в 18:59

Объем выявленных нарушений в космической отрасли в прошлом году составляет как минимум 50 млрд рублей. И это только по несекретным проверкам, заявили в Счетной палате, сообщает РБК. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что в 2017 году эта цифра была гораздо больше.
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В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 12:20

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В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 12:20

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Интерфаксвчера в 12:55

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News.ruвчера в 11:57

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли объемом около 50 млрд рублей

ТАССвчера в 11:55

Счётная палата в прошлом году нашла нарушения в космической сфере на 50 млрд руб

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