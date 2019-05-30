Экономика
В российской космической отрасли нашли нарушения на 50 млрд рублейАБН вчера в 18:59
Объем выявленных нарушений в космической отрасли в прошлом году составляет как минимум 50 млрд рублей. И это только по несекретным проверкам, заявили в Счетной палате, сообщает РБК. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что в 2017 году эта цифра была гораздо больше.
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с чего всё началось
Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.РИА Новостивчера в 12:20
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Счетная палата РФ в 2018 году обнаружила нарушения в космической сфере на 50 млрд рублей
Интерфаксвчера в 12:55
Счётная палата в прошлом году нашла нарушения в космической сфере на 50 млрд руб
Говорит Москвавчера в 13:08
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