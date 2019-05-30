В российской космической отрасли нашли нарушения на 50 млрд рублейАБН вчера в 18:59

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Объем выявленных нарушений в космической отрасли в прошлом году составляет как минимум 50 млрд рублей. И это только по несекретным проверкам, заявили в Счетной палате, сообщает РБК. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что в 2017 году эта цифра была гораздо больше.

В российской космической отрасли нашли нарушения на 50 млрд рублей

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.

Политика Кремль опасается русофобии в предвыборной кампании в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на отсутствие русофобии в основе предвыборной кампании в США.

Футбол Агент Роналду займется будущим Дзюбы Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Финансы Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов на пресс-конференции.

Политика Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа» Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила начать переговоры с РФ с чистого лица, но "без категоричной сдачи позиций Украины".

Авто Экологичный завод Haval начинает производство 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.

Происшествия В Красноярском крае школьник спас тонущую девочку 26 мая подросток отдыхал возле реки Байкитик. Рядом с ним гуляла группа девочек. Внезапно одна из них начала тонуть.

Политика Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.

Футбол «Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛ Футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ, об этом сообщает сайт команды.

Политика Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".

Энергетика Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.

Шоу-бизнес «Святая Юлия»: землю с могилы Началовой добавляют в чай и суп Обычно рекомендуют прикладывать ее к больному месту, добавлять в чай или суп. Считается полезным и просто хранить ее дома у икон.

Общество IKEA продает гостиные из «Друзей» и «Симпсонов» IKEA представила рекламную кампанию, в которой построила гостиные, представляющие собой точные копии комнат из "Друзей", "Симпсонов" и "Очень странных дел".

Шоу-бизнес Анна Нетребко показала фото с модельными ножками Подписчики отметили заметное похудение певицы. Оперная певица Анна Нетребко всегда отличалась нехарактерной для своих коллег стройностью.

Шоу-бизнес О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.