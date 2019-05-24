В Вооруженных силах России появилась должность главного сержантаТАСС 03:25

с чего всё началось

Панков в 2011 году пояснил, что предполагается ввести должности сержанта-управленца или администратора. В качестве примера он называл должность мастер-сержанта полка или должность главного сержанта Вооруженных сил РФ.

Гаджеты В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.

Футбол Роналду показал свой новый спортивный автомобиль Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.

Политика Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.

Политика Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США Венесуэльская оппозиция взяла под свой контроль здание посольства республики в Вашингтоне.

Общество Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.

Финансы В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Политика Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.

Футбол Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.

Политика Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.

Общество Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.

Политика Зеленский провёл встречу с главой НБУ Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и достижение независимости банковской системы.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Шоу-бизнес Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Экономика Минсельхоз оценивает господдержку малого рыбопромыслового флота в 14,4 млрд рублей "Объем необходимого дополнительного бюджетного финансирования для предоставления указанных мер государственной поддержки составит 14,4 млрд рублей на период 2020-2025 годов, в том числе на первый год реализации мер господдержки необходимо выделение 500 млн рублей и 2,78 млрд рублей далее по годам", - отмечается в документе.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Происшествия Неизвестные избили мотоциклиста и отобрали его транспортное средство на юге Москвы "Трое неизвестных остановили мотоциклиста на Севастопольском проспекте в Москве, после чего забрали его транспортное средство и скрылись вместе с мотоциклом на грузовой машине", - рассказал собеседник агентства.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Экономика Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.

Происшествия В Туле неизвестный расстрелял полицейского Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.

Политика Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая 22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.